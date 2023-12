Guerra ultime notizie Attacco aereo russo sull’Ucraina | almeno 26 morti Argentina | presidente Milei rinuncia all’adesione ai Brics

...in Medio Oriente tra Israele e Hamas Lain Ucraina : gli aggiornamenti di Wired sul conflitto Wired ha aperto il canale Whatsapp: iscriviti subito! " Scopri le nostre newsletter: lesu ...Nellesettimane l'Iran, non direttamente ma attraverso le milizie affiliate, ha intensificato gli ... Ci sono alcuni segnali che fanno pensare che latra Israele e Hamas si stia estendendo, ...Una storia lunga quella della signora Anna, che parla dell'infanzia durante la guerra: «Sulle nostre colline si combatteva la Resistenza, ricordo la polenta che i miei genitori preparavano per i ...Almeno 20 persone sono state uccise in un attacco israeliano al campo profughi di Nuseirat, nel centro della Striscia di Gaza: lo scrive l'agenzia di stampa palestinese Wafa, che cita fonti mediche, ...