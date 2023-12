Guerra senza esclusione di colpi tra Belen e Spinalbese Lei attacca | “Ecco cosa ha fatto a Natale” | lui replica con una querela

Un concetto che ha ribadito prima di queste feste natalizie: 'No alla, folliascuse. Non si vogliono armi ma pane'. Invece le armi continuano a cantare il loro triste concerto vomitando ...Lacontinua a interessare anche i dintorni: attacchi aerei israeliani hanno colpito anche giovedì il Sud della Siriafare vittime. In particolare è stata colpita la zona dell'aeroporto ...Ore 07,00 – Fonti mediche Gaza, “raid su campo di Nuseirat, 20 morti” – Almeno 20 persone sono state uccise in un attacco israeliano al campo profughi di Nuseirat, nel centro della Striscia di Gaza: ...La Russia non ha intenzione di abbassare l'intensità del conflitto in Ucraina e si prepara a combattere almeno per i prossimi cinque anni. È uno scenario allarmante quello che ...