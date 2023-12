Guerra in Ucraina | raid e missili russi a Kharkiv | video

La controffensiva non ha sfondato, gli aiuti dagli Usa arrivano col contagocce L' Ucraina sta per chiudere il ' mese nero ' nella guerra con la Russia, ... (sbircialanotizia)

È arrivato anche in seguito al raid ucraino contro una nave darussa in Crimea, nel porto di Feodosia. " Un totale di circa 110 missili sono stati lanciati contro l', la maggior parte ...Massiccio attacco russo su Kharkiv Anche la città di Kharkiv, nell'nord - orientale, è stata presa di mira questa notte da un "massiccio attacco aereo russo". La conferma è arrivata dal ...Tensione altissima in Ucraina dove la scorsa notte si sono verificati raid russi contro diverse città tra cui Kiev, Leopoli, Dnipro e Kharkiv ...La Russia non ha intenzione di abbassare l'intensità del conflitto in Ucraina e si prepara a combattere almeno per i prossimi cinque anni. È uno scenario allarmante quello che ...