Guardiola è il miglior allenatore del 2023 | ecco la classifica dell’IFFHS

(Di venerdì 29 dicembre 2023) Il tecnico del Manchester City proclamato per la terza volta in carriera. Battuti Ancelotti, Spalletti e Inzaghi

La Federazione Internazionale di Storia e Statistica del Calcio (IFFHS) come ogni hanno ha stabilito statisticamente chi è stato il miglior allenatore dell'anno solare, premio vinto da Pep. Stanno girando tanto in questi giorni alcune dichiarazioni di Guardiola post mondiale per club in cui afferma che il suo lavoro al city è finito. Il tecnico del Manchester City, Pep Guardiola, è stato votato 'miglior allenatore di club del mondo' del 2023 dalla IFFHS (Federazione internazionale di storia e statistica del calcio).