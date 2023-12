Grave incidente sul lavoro a Valleranello | operaio precipita da 8 metri

(Di venerdì 29 dicembre 2023) Pomeriggio finisce in tragedia a, con unsulnella zona:da 8durante il turno. Gravissimosulnel quartiere di, nel IX Municipio di Roma Capitale. Secondo i dati in nostro possesso, unsarebbeto nel vuoto durante l’orario di. Sul posto si sonoti i soccorsi, che hanno trovato l’uomo in condizioni critiche. Per i molteplici danni riportati, la persona è stata trasportata con urgenza alla struttura del San Camillo a Monteverde. L’sulL’si ...

... le strade di molte città del mondo non siano ancora un luogo sicuro dove circolare, e come la possibilità di rimanere coinvolti in unpiù o menorappresenti, in molti contesti urbani ...L'alla Gigafactory non è stato cosìcome quello che è avvenuto nel paese asiatico, ma i dettagli narrati da testimoni oculari, intervistati da The Information, sono molto ...Soccorso, sembra, dai colleghi di lavoro, che avrebbero dato l’allarme, l’operaio è stato intubato e trasportato d’urgenza con l’elicottero Grifo al Santa Corona di Pietra Ligure. Dall’ospedale ...Un uomo di 82 anni di Brisighella è stato investito in strada da un furgone nella prima mattinata di oggi, 29 dicembre, mentre portava a spasso il cane: l'anziano è ricoverato in gravi condizioni a Ce ...