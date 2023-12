“Grande Fratello” | la dedica di Greta a Perla il giorno del suo compleanno

" Poi mi ha mandato un video il giorno dopo, il piùsollievo della mia vita, perché era così divertente e dissacrante e ho pensato: 'Ok, tornerà'. È così divertente. È come unper me. ...Manca poco alla nuova puntata del, che andrà in onda domani sabato 30 dicembre 2023 su Canale 5 . Nell'attesa, nella Casa di Cinecittà, Beatrice Luzzi si è lasciata andare a uno sfogo in cui ha duramente criticato il ...Perla Vatiero ha festeggiato il compleanno nella Casa del Grande Fratello, dove per l'occasione si è tenuto un grande party a tema.Giuseppe al centro delle polemiche per un commento sugli omosessuali, ma un suo vecchio discorso potrebbe spiegare tutto ...