Grande Fratello | Giuseppe Garibaldi nell’occhio del ciclone per la frase sugli omosessuali | “Già che li accetto…”

Leggi su isaechia

(Di venerdì 29 dicembre 2023) Tra i protagonisti dell’attuale edizione delc’è sicuramente anche, il bidello calabrese che ha fatto molto parlare di sé per via della sua storia intensa e travagliata con Beatrice Luzzi, ma anche per le sue uscite ritenute da alcuni a volte sopra le righe. Nelle ultime settimane le acque intorno al gieffino si erano calmate, ma nelle scorse oreè finito nuovamentedel, questa volta per via di alcune affermazioni. Mentre parlava con Massimiliano Varrese e Fiordaliso, infatti,ha pronunciato unache ha lasciato molti interdetti, spiegando che lui ha già compiuto unpasso accettando ...