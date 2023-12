Grande Fratello | è Edoardo Sanson il fidanzato di Anita Oliveri da ben sette anni | tutta la verità

Zorzi, influencer, ex vincitore delVip e milanese purosangue, non si dice sconvolto per lo 'sfregio', anzi. E sui social si schiera senza se e senza ma con i giovani guerriglieri ...Giuseppe Garibaldi vorrebbe ritirarsi dal. A lanciare l'indiscrezione bomba, l'esperto di gossip, Amedeo Venza.: "Garibaldi in lacrime sarebbe entrato nel Confessionale esprimendo la volontà di uscire" Il ...Alessandro Rosica ha svelato l'identità misteriosa del fidanzato di Anita Oliveri, la giovane romana tra i protagonisti del Grande Fratello.Grande Fratello, Greta Rossetti sorprende Perla Vatiero. Nel contesto del Grande Fratello è emersa un’insolita amicizia. Quando Perla Vatiero, giovedì 28 dicembre, ha festeggiato il suo 28° compleanno ...