Grande Fratello | cambi di programmazione a partire da gennaio 2024

Leggi su gossipitalia.news

(Di venerdì 29 dicembre 2023) : ecco cosa è emerso, domani sera in prima serata su Canale 5 andrà in onda un nuovo appuntamento col reality show. Sabato 30 dicembre sarà ufficialmente l’ultima diretta del 2023, il programma televisivo condotto da Alfonso Signorini tornerà direttamente a. Domani sera nel corso della diretta si scoprirà il destino di tre gieffine, chi dovrà lasciare la Casa tra Perla, Monia e Grecia. Leggi anche –>, una VIP tra i protagonisti Mediaset dell’anno. Ecco cosa è emersodi… ecco cosaerà C’èattesa per la puntata di domani sera, i gieffini dopo aver festeggiato il Natale si preparano a vivere anche il Capodanno nella Casa tutti insieme. L’ottava edizione è iniziata ...