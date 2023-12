Grande Fratello 2023 | Giuseppe Garibaldi bacia in bocca Perla Vatiero | la sua reazione

Il compleanno di Perla Vatiero alè stata un'occasione per la gieffina di ricevere auguri non solo dai suoi compagni nella Casa di Cinecittà, ma anche da ex concorrenti del reality di Canale5 condotto da Alfonso ...E i genitori e il. Quindi Vanessa no, non la conoscevo. I parrocchiani me ne han parlato, ... "Da una parte, ovviamente, c'è lasofferenza che sta vivendo - racconta - Però ho visto ...In questi giorni di festa, i concorrenti si sono lasciati andare a qualche bicchiere di vino in più e questo ha scatenato nuove importati insinuazioni.Pur non essendo più una concorrente del GF, Angelica Baraldi ha preparato una sorpresa per il compleanno della gieffina Perla Vatiero!