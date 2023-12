Governo | le principali riforme approvate dal Consiglio dei Ministri

Leggi su 361magazine

(Di venerdì 29 dicembre 2023) : dal fisco, salute e superbonus Ildei, su proposta del Presidente Giorgia Meloni, ha approvato un decreto-legge che introduce disposizioni urgenti in materia di termini normativi. Al fine di garantire la continuità dell’azione amministrativa e di adottare misure organizzative essenziali per l’efficienza e l’efficacia dell’azione delle pubbliche amministrazioni, il testo prevede la proroga di termini di prossima scadenza, in diversi ambiti. Di seguito alcune delledisposizioni. Raggiunto l’accordo di maggioranza sul Superbonus 110%, ‘salvato’ in extremis con un provvedimento ad hoc varato dal. Un risultato che Forza Italia, in particolare, rivendica. “Accordo positivo sul Superbonus. Grazie all’impegno di Forza Italia saranno tutelati imprese e cittadini, soprattutto quelli più ...