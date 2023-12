Governo | Cuperlo | ' Meloni ' uomo dell' anno' ? L' esecutivo sta passando alla satira'

chiede uno 'sforzo maggiore' per la pace in Ucraina, Quartapelle replica 'a Kyiv servono le ... di come mettere nel saccoe maggioranza su legge di Bilancio, Mes e Patto di stabilità, è ......si è trasformato in una sequela di interventi di deputati dei partiti che sostengono il. L'... Per Angelo Bonelli di Avs si tratta di 'puro surrealismo' , mentre il dem Giannisi tratta ...Roma, 29 dic. (Adnkronos) – “Abbiamo visto oggi il quotidiano diretto dall’ex-portavoce della presidente Meloni titolare a tutta pagina con una foto di Meloni, a cui auguriamo pronta guarigione, ‘Uomo ...Trump, come è noto, rappresenta tutt’altra storia. Biden si è mosso nel solco tradizionale delle relazioni tra Usa ed Europa; viceversa il repubblicano non ha mai fatto nulla per nascondere la sua ...