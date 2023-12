Giusy | travolta e uccisa con l' auto 6 mesi fa Il killer è ancora libero

(Di venerdì 29 dicembre 2023) L'omicidio è avvenuto a Gemonio, in provincia di Varese, lo scorso luglio. La 41enne conosceva il presunto assassino. L'amica: "Lui è in fuga, così non è giustizia"

Sono trascorsi 6 mesi dall'omicidio di Giusy Caliandro, la 41enne travolta e schiacciata da una in macchina guidata da un conoscente ...L'amica della ragazza travolta e uccisa sotto casa a Gemonio da un conoscente: "I suoi genitori distrutti dal dolore nel sapere che il killer resta libero ...