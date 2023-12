Giovanni Montuori è Lina Galore | tutte le foto out of drag

Leggi su biccy

(Di venerdì 29 dicembre 2023) Arte, maestria, sapienza, sacrificio, professionalità…ha vinto la terza edizione diRace Italia e non poteva essere altrimenti, nonostante se la sia combattuta fino all’ultimo con un’altra artista completa come Melissa Bianchini. Se quest’ultima ha portato nel programma anche la sua storia e il suo vissuto,ha mostrato pochissimo di. Di lui, tramite il programma, sappiamo ben poco se non che è un ragazzo colto, intelligente e sagace, che sonole caratteristiche del suo alter ego che ieri sera ha alzato lo scettro.è esplosa artisticamente nel 2019 rendendo omaggio aSastri, l’attrice napoletana che ha interpretato Ninuccia in Natale ...