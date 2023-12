Già 5 plus probabili con iPhone 17 ed Apple nel 2025

Leggi su optimagazine

(Di venerdì 29 dicembre 2023) Può sembrare quasi paradossale, ma in questa fase stanno venendo a galla indicazioni molto interessanti in vista del, quandosvelerà al mondo ilegati ai nuovi17. In attesa del nuovo anno e della presentazione ufficiale dei prossimi16, dunque, proviamo a capire in quale direzione stiano andando le intenzioni del produttore. Ovviamente, è ancora presto per parlare di vera e propria progettazione, ma ci sono a quanto pare i presupposti per esaminare le idee di questo brand, nel tentativo di dare un segnale ai suoi competitor e agli altri produttori. Stanno trapelando cinque interessantiche toccheremo con mano tramite17 nelSe da un lato buona parte del pubblico si concentra su problemi attuali, ...