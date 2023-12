GF Vip 2023 | la moglie di Marco Maddaloni critica Beatrice Luzzi | parole dure

(Di venerdì 29 dicembre 2023) Ladidopo le polemiche sul judoka al Grande Fratello Vipha voluto dire la sua attaccando gli hater e schierandosi a sorpresa contro. Infatti, la donna di origini caraibiche ha spiegato cosa non le è andato giù di quanto ha visto dentro e fuori la casa, in cui la maggior parte delle persone si è schierata contro suo marito, accusando anche molti inquilini di bullismo nei confronti della. E le pesantidi Romina non sono piaciute proprio a tutti sul web. GF Vip: Romina Giamminelli attaccaRomina Giamminelli, ladi, ha voluto fare alcune storie sul proprio ...

Il 2023 sta per volgere al termine e, come di consueto, è arrivato il momento di fare un bilancio delle coppie famose che quest’anno hanno ... (isaechia)

Beatrice Luzzi non è rimasta per nulla contenta della discussione con Letizia Petris e dei suoi modi di fare al Grande Fratello Vip 2023 . Infatti, ... (anticipazionitv)

Dopo la vittoria a Ballando con le Stelle con Pasquale La Rocca, Wanda Nara è volata con i cinque figli a Riyad, in Arabia Saudita. Un viaggio per sostenere Mauro Icardi e il suo Galatasaray, ......concludere ilCerto, una vittoria, ma soprattutto presentare un sipario 'da Dea', e il popolo dell'Atalanta non sarà da meno domani contro il Lecce. Infatti escludendo Pitch View e Tribuna, ...Manila Nazzaro e Stefano Oradei si sposano: matrimonio in arrivo per la famosa conduttrice tv e il bel ballerino.Oggi è il compleanno di Perla Vatiero, che spegne 28 candeline: gli auguri di Greta Rossetti hanno lasciato gli spettatori ...