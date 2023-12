GF sondaggi 30 dicembre 2023 | chi è il meno votato dal pubblico

(Di venerdì 29 dicembre 2023) Durante la scorsa puntata del Grande Fratello sono finite al televoto tre donne: Grecia Colmenares, Perla Vatiero e Monia La Ferrera. Le tre concorrenti rischiano di essere candidate alla prossima eliminazione. L'inquilina che otterrà il minor numero di voti sarà la seconda persona candidata all'eliminazione che si terrà prossimamente nel reality show. Il primo candidato è Federico Massaro, il quale è risultato essere ildurante lo scorso televoto. Ilda casa, anche in questa circostanza, è chiamato a votare in positivo per la persona che intende salvare. Stando a quanto emerso daipresenti sul web, pare che le persone siano piuttosto d'accordo sull'ordine di preferenza.Grande Fratello puntata 30: chi è la ...

Il Grande Fratello 2023 prosegue con la ventinovesima puntata, in onda sabato 30 dicembre in prima serata su Canale 5. Novità in arrivo nel corso ... (velvetmag)

La ponderazione odierna, che includerealizzati dal 14 al 27, è stata effettuata il giorno 28sulla base della consistenza campionaria, della data di realizzazione e del ...Il 13 gennaio a Taipei si terranno le presidenziali e - stando agli attuali- ... A inizioil summit tra i vertici di Cina e Ue ha permesso un primo confronto in presenza dopo anni di ..."Un dicembre nero, i russi sfondano" Sondaggi politici 29 dicembre, la Meloni non si ferma più Omicidio in centro in pieno giorno, le urla della moglie e i vicini sconvolti: «Allucinante vedere una ...INTROBIO – Dal 30 dicembre 2023 all’1 gennaio 2024 niente fuochi d’artificio in quel di Introbio. Il vicesindaco Fabio Brini ha infatti vietato con una Ordinanza di “accendere, lanciare e sparare mate ...