GF | Giuseppe e la sua frase sui gay VIDEO manda in rivolta il web | “Già che li accetto ho fatto un enorme passo | mentre una volta…”

Leggi su webmagazine24

(Di venerdì 29 dicembre 2023) Nuova polemica per il Grande Fratello, con un concorrente che torna al centro della bufera. Questa volta si tratta diGaribaldi, già molto discusso nell’ultimo periodo dopo la questione del pugno sferrato al muro in un momento di rabbia. Il giovane bidello haun nuovo errore, parlando in modo inopportuno della comunità gay, e il L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: GF, Beatrice attacca): “Quanto sei brutto, hai rotto le pal*e, sei sempre tu che fai queste riflessioni da…” GF, Beatrice furiosa con): “Smettila un pò, maleducato. Non capisco il problema tuo, ma non puoi agire….” GF, Beatrice esi baciano dopo l’aereo ...