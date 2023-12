GF 2023 | aereo di supporto delle donne per Massimiliano Varrese | il messaggio fa scoppiare la polemica

(Di venerdì 29 dicembre 2023)è stato colto alla sprovvista da unvolato sopra la casa del GFin cui leda fuori la casa hanno voluto fargli sapere di essere dalla sua parte. E così lui insieme ad altri inquilini ha reagito molto bene, dicendo che è una cosa molto importante. Ma il pubblico non sembra aver apprezzato tutto ciò, visto che ildell’non rispecchia l’opinione pubblica. GFdi vicinanza perLe fan dihanno voluto fargli sentire il loro sostegno mandandogli un belal GF. Infatti, è volato uncon la scritta: ...

I fan di Perla Vatiero e Mirko Brunetti hanno fatto volare sopra la casa del Grande Fratello 2023 un aereo in loro favore che ha fatto piacere ai ... (anticipazionitv)

Il pubblico del Grande Fratello 2023 ha fatto volare sopra la casa più spiata d’Italia un aereo con un forte messaggio in favore di Beatrice Luzzi ... (anticipazionitv)

Vittorio Menozzi è stato nuovamente sorpreso dal pubblico che ha fatto volare sopra la casa del GF 2023 un aereo per lui e Heidi Baci , segno che il ... (anticipazionitv)

Heidi Baci senti che attacco a Massimiliano Varrese a cui da le colpe: non ero più libera… Giulia Salemi un progetto di moda casual ... (gossipitalia.news)

Intanto, un oggetto volante non identificato, proveniente dall'Ucraina, ha violato lo spaziopolacco , generando una riunione d'emergenza tra il presidente Andrzej Duda e i leader militari. L'......è forte l'interesse di un club di LigaIl Milan si sta preparando per l'ultimo match del: a San ... abile nel far salire la squadra ed estremamente pericoloso nel gioco. Diego Simeone Atletico ...La Russia giovedì ha lanciato il suo attacco aereo più intenso di sempre contro l’Ucraina, superandone le difese con centinaia di droni, attacchi aerei e potenti missili, così riporta Business Insider ...Il 28 Dicembre 1943, ottant’anni fa, con due incursioni, alle ore 11.30 e 12.30, Rimini è devastata dai bombardamenti di 225 aerei americani che sganciano sulla città oltre 306 tonnellate di bombe.