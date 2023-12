Gesù bambino incatenato | la decisione drastica per il presepe in piazza | il caso di Cesena

(Di venerdì 29 dicembre 2023) A mali estremi, estremi rimedi. Quest’anno il tradizionalediSan Giovanni Paolo II aha un dettaglio decisamente poco natalizio. La statuetta diè infatti protetta dalle catene. Tutta colpa dei vandali, che negli anni scorsi si divertivano a spostare la statua, rubarla o danneggiarla. Azioni di questo genere se ne sono viste fin troppe volte. Quest’anno, dunque, il cittadino che si prende cura dell’allestimento delha pensato bene di mettere al sicuro la statuetta dicon una catenella e un po’ di silicone. Ilsi trova in una delle zone più frequentate di, proprio di fronte al Duomo. E per quanto radicale, la trovata finora ha funzionato alla ...

A mali estremi, estremi rimedi. Quest'anno il tradizionale presepe di piazza San Giovanni Paolo II a Cesena ha un dettaglio decisamente poco natalizio. La statuetta diè infatti protetta dalle catene. Tutta colpa dei vandali, che negli anni scorsi si divertivano a spostare la statua, rubarla o danneggiarla. Azioni di questo genere se ne sono viste fin ...