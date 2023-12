Germania | camion investe pedoni a Passau | uccisa una donna e 6 feriti

La tragedia questa mattina a Passau. Una donna di 37 anni è deceduta e la figlia di 11 anni è tra i feriti . Quattro persone versano in gravi ... (corriere)

I feriti sono stati trasportati in ospedale e il ponte Schanzlbrücke, nella zona in cui l' Incidente è avvenuto, è stato temporaneamente chiusa al ... (247.libero)

... tra cui la figlia di undici anni, sono rimaste ferite nel centro di Passau in Baviera, nel sud della, dopo che unha investito un gruppo di pedoni. Lo rende noto un portavoce della ...Negli istanti successivi comunque, la memoria è ritornata al dicembre del 2016, quando un attentatore con unfece una strage falciando i pedoni in un affollato mercatino di Natale di Berlino .Nella città bavarese di Passau un camion ha investito un gruppo di pedoni. Una donna è morta, mentre sono rimaste gravemente ferite cinque persone, tra cui la figlia undicenne della vittima. Gli ...Una donna di 37 anni è stata uccisa e altre sei persone, tra cui la figlia di undici anni, sono rimaste ferite nel centro di Passau in Baviera, nel sud della Germania, dopo che un camion ha investito ...