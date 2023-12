Germania | camion investe pedoni a Passau | uccisa una donna e 6 feriti

I feriti sono stati trasportati in ospedale e il ponte Schanzlbrücke, nella zona in cui l' Incidente è avvenuto, è stato temporaneamente chiusa al ... (247.libero)

Unha investito dei pedoni nel centro di Passau, nel sudest della, e il bilancio è di una donna morta, di 37 anni, e 6 feriti. Lo riportano i media tedeschi, secondo cui tra i feriti ci ...... tra cui la figlia di undici anni, sono rimaste ferite nel centro di Passau in Baviera, nel sud della, dopo che unha investito un gruppo di pedoni. Lo rende noto un portavoce della ...Una donna di 37 anni è morta e la sua figlioletta di 11 anni è ricoverata in gravi condizioni in ospedale assieme ad altri quattro feriti dopo che un camion ha investito un gruppo di pedoni a Passau, ...PASSAU - Tragedia in Germania, nella cittadina di Passau. Un camion ha investito dei pedoni: una donna di 37 anni è morta sul colpo. I restanti passanti sono rimasti ...