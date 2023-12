Genoa | rifinitura svolta | le ultime prima del match contro l’Inter

(Di venerdì 29 dicembre 2023) Ilha svolto ladel, partita valida per la 18ª giornata del campionato di Serie A, in programma oggi venerdì 29 dicembre alle ore 20.45. LIMATURE FINALI – A seguire il comunicato pubblicato sul sito ufficiale deldella gara. “Pronti a varcare le colonne e vedere l’effetto che fa. In mattinata ilha aperto e chiuso la parentesi del risveglio neuro-muscolare, impastato con leindicazioni, sui campi del centro sportivo intitolato a Signorini. Un blitz per mettere a punto i dettagli e spezzare la giornatadel trasferimento allo stadio. In tarda mattinata sarà ufficiale l’elenco dei ...

Nellavaluterò per il meglio e per mettere la squadra nelle migliori condizioni'. ... MALINOVSKYI - ' In questopuò giocare da trequartista ma in questo momento lo vedo più ......trasferta del FerrarisL'Inter prepara ad Appiano Gentile l'ultima gara dell'anno in casa del, ... L'allenatore nerazzurro deciderà domani invece dopo lase convocare o meno Denzel ...Frosinone, Eusebio Di Francesco, tecnico abruzzese ex Roma, in questa stagione sulla panchina gialloblu ha totalizzato 20 panchine con 8 vittorie ...Ultimi dettagli da sistemare in vista del match contro i campani per la diciottesima giornata di Serie A: domani c'è Verona-Salernitana ...