Genoa-Inter | Sommer sfida se stesso | verso un altro clean-sheet! – CdS

(Di venerdì 29 dicembre 2023) Yann, insieme ai suoi compagni in retroguardia, continua a stupire.potrebbe essere un’opportunità per collezionare un-sheet. OBIETTIVO – Fra le note lietissime dell’di questa stagione c’è la bravura di riuscire a collezionare numerosi-sheet. La difesa nerazzurra può essere considerata un muro infrangibile, con Yannche silenziosamente, ma più che efficacemente, protegge i pali della portaista., in programma questa sera, può diventare lautile per raggiungere unobiettivo stagionale: il 13°-sheet in 18 partite. Giungere a questo traguardo significherebbe ottenere un ...

Genoa-Inter in Serie A nell’ultimo impegno dell’anno solare e le probabili formazioni sono in continuo aggiornamento. Si va in campo per ribadire le ... (inter-news)

si sfidano a Marassi nel match valido per la 18ª giornata di Serie A 2023/2024. I nerazzurri vogliono chiudere il 2023 in testa alla classifica. I rossoblù vogliono avvicinarsi sempre di ...Accetta i marketing - cookies per visualizzare questo contenuto. In occasione dell'incontro di calcio, in programma venerdì 29 dicembre alle ore 20.45 allo stadio Luigi Ferraris, sarà attivo il servizio delle linee BM (Molassana - Stadio) con arrivo a piazzale Marassi, CM (Caricamento - ...Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ...Il Genoa vuole rimanere a distanza di sicurezza dal terz'ultimo posto; l'Inter punta ad assicurarsi il titolo di campione d'inverno e a tenere a distanza la Juventus. Il match di stasera al Ferraris ( ...