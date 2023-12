Genoa-Inter | Inzaghi scaccia ogni dubbio | undici confermato! – CdS

Leggi su inter-news

(Di venerdì 29 dicembre 2023) Manca poco alla nuova sfida nerazzurra, in programma stasera alle ore 20.45. Corriere dello Sport informa sulla probabile formazione cheschiererà in. PROBABILE FORMAZIONE –sarà l’ultima trasferta, nonché l’ultima gara, del 2023. Per l’occasione Simonedecide di schierare la sua miglior formazione nerazzurra possibile, al netto degli infortuni e dei cambi forzati. L’unicodell’allenatore piacentino, emerso nei giorni scorsi, riguardava il lato destro della difesa. Sembra, però, che alla fine il giovane Yann Aurel Bisseck abbia vinto su Benjamin Pavard, da poco rientrato a disposizione dopo l’infortunio. Restando in ottica infermeria, perritrova anche ...