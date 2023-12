Genoa-Inter | Inzaghi non cambia? La probabile formazione

Questa sera in campo in Serie A la sfida tra Genoa e Inter , ecco le probabili formazioni con le scelte di Gilardino e Inzaghi Questa sera in campo ... (calcionews24)

Questa sera in campo in Serie A la sfida tra, ecco le probabili formazioni con le scelte di Gilardino e Inzaghi Questa sera in campo in Serie A la sfida tra, ecco le probabili formazioni con le scelte di Gilardino e ...Retegui ha finalmente recuperato dalla serie di lunghi infortuni: Tuttosport spiega che il centravanti sarà a disposizione nelper la partita di stasera contro l'capolista. Il bomber ...Roma, 29 dicembre 2023. Quattro gare previste oggi e sei che si disputeranno nel corso di sabato: l'ultimo turno di Serie A del 2023 si preannuncia ricco di emozioni, con molti esiti aperti. Tra i mat ...Genoa e Inter si affrontano per l'ultima partita del 2023. Le formazioni e il link per vedere la partita in streaming.