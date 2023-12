Genoa-Inter | Gilardino si affida all’attacco migliore | la probabile formazione – CdS

Leggi su inter-news

(Di venerdì 29 dicembre 2023) InAlbertopunta tutto sulla coppia Retegui-Gudmundsson. Di seguito tutte le altre scelte dell’allenatore per la sfida contro la capolista di Simone Inzaghi. RIENTRO – Per contrastare la difesa nerazzurra Albertosceglie di schierare il suo attaccoin. L’allenatore dei rossoblù schiera dal primo minuto Albert Gudmundsson, attualmente in grande forma (due gol e un assist nelle ultime due sfide), e Mateo Retegui. Quest’ultimo, a differenza del calciatore islandese, tornerà titolare dopo venti giorni di stop per infortunio.non ha paura di far scendere subito in campo l’argentino naturalizzato italiano, perché inserviranno tutte le migliori forze ...