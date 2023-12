Genoa-Inter | Gilardino recupera tutti in formazione | una preferenza

Leggi su inter-news

(Di venerdì 29 dicembre 2023) Poche ore ae dall’ora di pranzo sono disponibili i convocati di, che ha di nuovoa disposizione. Questo è una conferma su come stasera alle 20.45 i rossoblù potranno mettere lamigliore. IN CAMPO I BIG – Personoti anche Junior Messias e Mateo Retegui. Il primo ha più volte avuto problemi fisici ed era assente contro il Sassuolo nella scorsa giornata, il secondo da inizio ottobre è stato frenato da infortuni di vario tipo e ha giocato appena tre partite in tre mesi. Ma entrambi sono fra i convocati di Alberto, che come spesso successo agli avversari dell’hato i suoi uomini migliori giusto in tempo per la partita. ...