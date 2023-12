Genoa-Inter | Gilardino punta su Retegui Non l’unico recupero – TS

(Di venerdì 29 dicembre 2023)edscenderanno in campo questa sera alle 20:45.per il match contro la capolista avrà tutta la rosa a disposizione. Le possibili scelte del tecnico secondo l’edizione odierna di Tuttosport SCELTE –andrà in scena questa alle 20:45.per la sfida del ‘Marassi’ contro la squadra di Inzaghi avrà tutti a disposizione:e Messias hanno smaltito i rispettivi infortuni e saranno a disposizione del tecnico con l’attaccante azzurro che, secondo Tuttosport, dovrebbe partire dal 1?. A centrocampo spazio a Malinovskyi e Frendrup, con Badelj in cabina di regia. Di seguito la probabile formazione:(3-5-2): Martinez; Bani, Dragusin, Vasquez; De W, Malinovskyi, Badelj, Frendrup, Sabelli; ...

: diretta tv e streaming, match valido per il 18° turno del campionato di Serie A, è in programma allo stadio Luigi Ferraris di Genova alle ore 20.45 e sarà visibile in ...... si parte alle 18:30 con Fiorentina - Torino e Napoli - Monza, poi alle 20:45 la capolistasarà ospite delmentre la Lazio se la vedrà all'Olimpico con il Frosinone. Fiorentina - Torino e ...Ultima partita di un 2023 quasi perfetto per l'Inter capolista in Serie A e con l'obiettivo di consolidare la prima piazza e, magari, aumentare il gap dalle inseguitrici. E allora Inzaghi sa bene che ...Genoa-Inter completa le attività per il 2023 della squadra di Inzaghi, che comunque vada stasera alle 20.45 al Ferraris e domani in Juventus-Roma passerà Capodanno in testa alla Serie A. Ma un conto è ...