Genoa-Inter | Gilardino ha una tentazione! Strootman non dal 1? – Sky

Leggi su inter-news

(Di venerdì 29 dicembre 2023)è la sfida che si gioca questa sera a Marassi, valevole per la diciottesima giornata di Serie, l’ultima del 2023. Mentre Inzaghi ha sciolto l’unico dubbio che aveva,ha più che altro una tentazione dopo aver recuperato tutti: di seguito le ultime di Barzaghi su Sky Sport TENTATO –si avvicina ma Albertodeve ancora sciogliere un dubbio, o meglio una tentazione: «Il dubbio diè se confermare davanti Ekuban o inserire Retegui, probabilmente l’italo-argentino entrerà dopo però c’è la tentazione di schierarlo dal 1?. Dunque in attacco Ekuban con Gudmundsson che è un po’ l’uomo del momento. In mezzo più Malinovskyi che», queste le indiscrezioni di Matteo Barzaghi....