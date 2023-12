Genoa-Inter | fiducia a Bisseck! La probabile formazione di Inzaghi – TS

(Di venerdì 29 dicembre 2023), sfida valida per la diciassettesima giornata del campionato di Serie A, andrà in scena questa sera alle 20:45.da nuovamentea Bisseck dal 1? DUBBIO –andrà in scena questa sera alle 20:45., secondo quanto riferito dall’edizione odierna di Tuttosport, dovrebbe dare ancoraa Bisseck in difesa, favorito su Pavard per il ruolo di braccetto di destra. Per il resto, il tecnico, dovrebbe schierare la migliorepossibile al netto degli infortuni con Dumfries nuovamente a disposizione ma che partirà dalla panchina. Di seguito la(3-5-2): Sommer; Bisseck, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, ...

Nel primo giocano. I grifoni con due in forse: Retegui e Messias. Inzaghi senza Cuadrado dovrà aspettare l'ultimo per capire se può arruolare Dimarco, Lautaro e Dumfries. Anche Lazio - ......dalla vittoria sul campo dell'Empoli (0 - 2) dopo la sconfitta interna con la capolista(0 - ... Frosinone attualmente in una posizione tranquilla al tredicesimo posto assieme alcon 19 punti ...Genoa-Inter è in programma alle 20:45 allo Stadio Marassi di Genova. Di fronte, la capolista nerazzurra priva di Dimarco e Lautaro contro i rossoblù di Gilardino senza Retegui in attacco. Diretta ...I rossoblù sfidano la capolista, corazzata di livello europeo. Hanno già battuto Roma e Lazio, fermato Juve e Napoli e in un Ferraris sold out sognano ...