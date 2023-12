Genoa-Inter | Doveri ferma tutto! Sospensione particolare

(Di venerdì 29 dicembre 2023)sidopo un quarto d’ora, l’arbitro decide di sospendere il gioco per un motivo– Stop aal quarto d’ora di gioco. Dopo quindici minuti l’arbitrohato tutto a causa dei fumogeni che rischiavano di compromettere la visione della partita. Ripresa dopo otto minuti circa.-News - Ultime notizie e calciomercato- Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (-News) e il link al contenuto originale () ©-News.it 2014-2023 - Tutti i diritti riservati

A Marassi, il match valido per la 18esima giornata di Serie A 2023/2024 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live A Marassi,si affrontano nel match valido per la 18esima giornata di campionato di Serie A 2023/2024.0 ...Ultimo appuntamento del 2023, il diciottesimo turno di Serie A propone anchee Lazio - FrosinoneIniziata con Fiorentina - Torino e Napoli - Monza, la diciottesima giornata di campionato prosegue alle 20.45 con altre due partite molto interessanti:e ...Genoa molto ordinato quando la sfera è in possesso dell'Inter Al 22' e 10 secondi la gara riprende Ci sarà un recupero di almeno ...Alberto Gilardino non rischia dal primo minuto né Retegui né Messias per questo Genoa-Inter, in programma alle 20.45. In campo titolare anche Martin al posto di Vasquez, mentre Strootman viene ...