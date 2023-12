Genoa-Inter 1-1 al 45? | Arnautovic si sblocca | ma risponde Dragusin

Leggi su inter-news

(Di venerdì 29 dicembre 2023), fine primo tempo sul risultato di 1-1. Primo tempo caratterizzato anche dalla sospensione del match al quarto d’ora per lancio di fumogeni, ma soprattutto dal gol di Markoa pochi secondi dalla fine. PARI – L’anche in un primo tempo per certi versi equilibrato e con alcuni momenti di sofferenza, riesce are il risultato grazie alla prima rete in campionato di Markoin maglia nerazzurra! Allo Stadio Luigi Ferraris è 1-1 tra. Nel mezzo anche lo stop dell’arbitro, per lancio di fumogeni da parte dei tifosi. I nerazzurri accendono subito la partita con Lautaro Martinez che dopo pochi secondi vede l’inserimento di Henrikh Mkhitaryan, l’armeno ...