GdF Salerno | sequestrati oltre 200 ordigni rudimentali

(Di venerdì 29 dicembre 2023) II 27 dicembre u.s., il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di, ha arrestato, in flagranza di reato un uomo, per detenzione e fabbricazione illegale di materie esplodenti, in quanto, alla guida del furgone aziendale veniva trovato in possesso di 100esplosivied a seguito della perquisizione domiciliare di ulteriori 116esplosivi confezionati artigianalmente privi di qualsiasi tipo di marchiatura ed etichettatura, quasi 4 Kg. di polvere da sparo, una bilancia di precisione e altro materiale occorrente per la fabbricazione. Segui ZON.IT su Google News.

