Gaza | Sudafrica chiede a Corte dell’Aja di intervenire contro “genocidio” palestinesi

... "collabora con terroristi che vogliono la nostra distruzione" Ilha presentato ...di Israele per proteggere il popolo palestinese dal "genocidio" che si sta commettendo a. "......il New York Times che ieri aveva testimoniato il rastrellamento di palestinesi nel centro di. ... La7.it - Ilè stato paese amico di Israele per lunghi anni, ora sembra non esserlo più. ...Israele replica: "Sudafrica collabora con terroristi che vogliono la nostra distruzione" ...Il cuore dell'offensiva israeliana in questa fase resta il sud intorno a Khan Yunis, ma nel centro della Striscia è stato preso di mira il campo profughi di Nuseirat, provocando almeno 20 morti e ...