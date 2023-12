Gaza | 35 morti in attacco a campi profughi Usa abbattono drone e missile Houthi

(Di venerdì 29 dicembre 2023) (Adnkronos) – Almeno 35 persone sarebbero state uccise, inclusi diversi bambini, durante attacchi notturni dell'esercito israeliano contro idi Al Maghazi e Nuseirat, nella parte centrale della Striscia di. L'esercito israeliano avrebbe attaccato durante la notte diverse abitazioni in queste due località. Riferiti dai media anche continui bombardamenti nelle vicinanze del campo

29 dic 06:51 Gaza , fonti mediche: " Raid sul campo profughi di Nuseirat , 20 morti " Almeno 20 persone sono state uccise in un attacco israeliano al ... (247.libero)

Le forze di difesa israeliane hanno risposto con una sanguinosa controffensiva contro le strutture di Hamas nella Striscia di, che ha già provocato più di 21.300e altri 55.600 feriti. Al ...L'IDF si rammarica del danno causato a coloro che non sono coinvolti.' L'attacco aereo israeliano che ha colpito il campo profughi di Maghazi, nel centro di, ha ucciso 70 persone. Almeno 20 persone sono state uccise in un attacco israeliano al campo profughi di Nuseirat, nel centro della Striscia di Gaza: lo scrive l'agenzia di stampa palestinese Wafa, che cita fonti mediche, ...Un attacco giovedì sera ha distrutto un edificio residenziale nella città di Rafah, all'estremità meridionale di Gaza, uccidendo almeno 23 persone e ferendone 55, secondo l'ufficio stampa del vicino ...