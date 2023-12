Gasperini e il mercato dell' Atalanta | ' Io letterine non ne ho fatte'

“Da come se ne parla sembra quasi una passeggiata la partita di domani, come se l’Atalanta fosse il Real Madrid, ma credo che non sia così. Il ... (sportface)

Così l'allenatore dell' Atalanta , Gian Piero Gasperini, parlando delle possibili mosse di mercato della società alla vigilia della partita contro il Lecce . Parlando poi di una eventuale necessità ...

Il tecnico dell' Atalanta Gian Piero Gasperini ha parlato nell'ultima conferenza stampa del 2023 anche di mercato in difesa: 'Deve capire la società se prendere un giovane di prospettiva o un rinforzo immediato o tamponare le falle, ...

BERGAMO - "Se ho scritto la letterina a Babbo Natale per il mercato? Le letterine non ne ho fatte, la squadra l'abbiamo formata a luglio". Così l'allenatore dell' Atalanta, Gian Piero Gasperini, parla ...