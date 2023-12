Gambe spezzate a Gesù Bambino | sacrilegio in Irpinia

(Di venerdì 29 dicembre 2023) Tempo di lettura: < 1 minuto“Natività al Campo Giglio, non ho parole”. Così il sindaco di Flumeri, Angelo Lanza, allegando la foto di quanto si è trovato ieri sera davanti agli occhi. Un grave gesto, un vero e proprio sagrilegio con la Natività luminosa danneggiata ma soprattutto lealadagiato nella mangiatoia. Parole di rabbia e condanna nei commenti dei cittadini, la maggior parte convinti che si è trattato di un atto vandalico di ragazzi che “non hanno alcun valore e senso civico”, posto che è stato danneggiato il simbolo per eccellenza del Natale e della fede cristiana,. Qualcuno invoca telecamere e giustizia affinchè i colpevoli vengano individuati e puniti. Il sindaco replica che «saranno visionate, ma il punto resta un altro, servirebbe educare e non ...

Flumeri . Presepe profanato in Irpinia a Flumeri con ledel bambinello brutalmentedopo aver spostato la culla. Un gesto squallido che ha addolorato e indignato la comunità a partire dal sindaco Angelo Lanza . E' quanto accaduto al campo ...... per passare successivamente alle vie di fatto, colpendo più volte con forza la sorella alle... mobili suppellettili rotti, vetri per terra infranti, varie mazze di legno. La ...Comunità indignata e sconcertata per il deprecabile atto vandalico compiuto in Campo Giglio. Un gesto sacrilego a tutti gli effetti ...