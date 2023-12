Galtier assolto totalmente | l’accusa rinuncia a fare ricorso

Leggi su calcionews24

(Di venerdì 29 dicembre 2023) Christophe, allenatore francese,dopo le accuse di razzismo nei suoi confronti: le ultime Il pubblico ministero del tribunale di Nizza ha annunciato chenon farà appello contro l’assoluzione di Christophendo quindi alla richiesta 12 mesi di reclusione e una multa per il tecnico dell’Al-Duhail. PARLANO GLI AVVOCATI – «Questa decisione della Procura di non ricorrere in appello contro l’assoluzione chiude definitivamente questo caso e conferma il carattere diffamatorio delle accuse mosse contro Christophe, che è definitivamente riabilitato».