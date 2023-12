Galtier assolto dopo la rinuncia al ricorso dell’accusa | gli avvocati | “Caso chiuso | definitivamente riabilitato”

Leggi su sportface

(Di venerdì 29 dicembre 2023) L’accusa non farà appello contro l’assoluzione di Christophe. La notizia arriva dal pubblico tribunale di Nizza e mette un punto fermo alla questione che ha visto coinvolto l’ex allenatore del PSG.era finito sotto processo con l’accusa di molestie e discriminazioni e alcuni giorni fa era stato condannato a un anno di reclusione condizionale, a cui aggiungere una multa di 45.000 euro. I legali del tecnico dichiarano: “Questa decisione della Procura di non ricorrere in appello contro l’assoluzione chiudequestoe conferma il carattere diffamatorio delle accuse mosse contro Christophe, che è“. SportFace.