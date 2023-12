Gaeta Lavori su lungomare Caboto | le censure del consigliere Scinicariello all’assessore Petruccelli

(Di venerdì 29 dicembre 2023)– “La ragione è dei fessi, per questo detesto avere ragione…”. L’operato dell’assessore aiPubblici del comune diSimonecontinua a destare un dibattito non solo tra le fila dell’opposizione ma – come avvenuto nel consiglio comunale di mercoledì- ma anche tra quelle della maggioranza di centro destra. La vivace ed L'articolo Temporeale Quotidiano.

... Isernia) e Cristian Leccese () con i rispettivi progetti da costruire insieme per Appennino e ... ma qui non le vediamo " è stato evidenziato in apertura dei. Che poi Toscana, Umbria, ...... attuale consigliere regionale di Forza Italia e presidente della commissione regionale... Massimo Lo Mastro , relativamente alla vicenda dell'ex stazione ferroviaria di, un affari ...LAZIO – «Abbiamo presentato emendamenti per la riqualificazione e messa in sicurezza del territorio, per investimenti forti sul personale sanitario, per lo sviluppo e la tutela delle attività produtti ...Gaeta, 18 dicembre 2023 – Un contributo di 400mila euro in arrivo per la riqualificazione dell’edificio scolastico “Mazzini”. È questa la buona notizia arrivata dal Ministero dell’Istruzione e del Mer ...