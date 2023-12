Gaeta Appalto rifiuti | la condotta dell’assessore comunale Santoro nel mirino delle Minoranze

(Di venerdì 29 dicembre 2023)– Continua il pressing politico istituzionale del consiglieredi opposizione al comune diFranco De Angelis sull’iter di conferimento del servizio di gestione integrata dei. Non è bastato, dunque, nei giorni scorsi il blitz della Guardia di Finanza del gruppo di Formia che ha chiesto ed ottenuto dalla segretariaPatrizia L'articolo Temporeale Quotidiano.

Gaeta – L’interessato non ha voluto credere ai suoi occhi. Immaginava e sapeva che la risposta sarebbe stata quella e ora, dopo il suo insediamento ... (temporeale.info)

Gaeta – L’interessato non ha voluto credere ai suoi occhi. Immaginava e sapeva che la risposta sarebbe stata quella e ora, dopo il suo insediamento ... (temporeale.info)

Gaeta – Le continue stranezze del comune di Gaeta in materia di gestione dei rifiuti solidi urbani. Ad elencarle sono le minoranze di centro ... (temporeale.info)

Gaeta – La conferma è arrivata: nel comune di Gaeta è in atto una guerra strisciante tra la segretaria comunale e responsabile dell’anti corruzione ... (temporeale.info)

Gaeta – Il riserbo, comprensibile, è al momento fitto. E’ iniziato con un’ora di ritardo venerdì mattina il consiglio comunale di Gaeta per ... (temporeale.info)

GAETA – Gente che va, gente che viene. Non è un’esagerazione ma il comune di Gaeta in questo scampolo finale di 2023 sembra essere un albergo con le porte girevoli. Vincitore di una laboriosa selezion ...GAETA – Il riserbo, comprensibile, è al momento fitto. E’ iniziato con un’ora di ritardo venerdì mattina il consiglio comunale di Gaeta per l’approvazione, poi avvenuta con i soli voti della maggioran ...