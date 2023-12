Furti a Cava de’ Tirreni | Servalli chiede la convocazione del Comitato Provinciale

(Di venerdì 29 dicembre 2023) Il Sindaco Vincenzo, ha chiesto al Prefetto di Salerno ladelper l’Ordine e la Sicurezza pubblica. Tale decisione è stata condivisa dai gruppi consiliari. Da diversi giorni, infatti,de’è oggetto di una serie diin appartamenti ed attività commerciali che hanno creato un clima di grande preoccupazione nella pubblica opinione. “L’allarme generato in seguito ai numerosi episodi di– afferma il Sindaco Vincenzo– mi fa ritenere opportuno rappresentare al Prefetto la situazione determinatasi in città per valutare l’adozione di ulteriori misure rispetto a quelle già assunte, volte a risolvere in maniera radicale e definitiva il fenomeno”. Segui ZON.IT su ...

