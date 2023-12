Fuga dal Mes Pagheremo caro | pagheremo tutto La versione di Cazzola

Leggi su formiche

(Di venerdì 29 dicembre 2023) Giorgia Meloni è una combattente; non sarebbe mai capace di “marcare visita” per sottrarsi a un confronto con i media – e quindi con l’opinione pubblica – in un momento come l’attuale in cui si annodano tanti appuntamenti in cui sono quelle parole del presidente del Consiglio che chiudono – nel bene come nel male – una fase della politica italiana. L’ultima presa di posizione pubblica di Meloni risale all’intervento polemico e risentito svolto alla Camera prima del vertice europeo del 13 e 14 dicembre. La premier non esitò ad affrontare il tema più delicato all’ordine del giorno del Consiglio. “Mancherei di onestà intellettuale – affermò – se non affrontassi per primo il tema che, anche se formalmente non all’ordine del giorno del vertice, in questo momento vede maggiormente concentrata l’Italia e che in ogni caso avrà ricadute molto importanti sulla tenuta e sul futuro dell’Unione. Mi ...