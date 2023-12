Frosinone | in città il 'dopo Soulé'

Il 2023 della giunta comunale diè stato caratterizzato dagli scontri in un'Aula nella ... Con interrogazioni e voti mancati che hanno avuto sullalo stesso impatto di un ceffone ...... come quelli di, Latina, Aprilia e Ostia. Sul fronte logistico, per cercare di non rallentare ulteriormente la raccolta, l'azienda ha deciso di gestire le lavorazioni preliminari di ...