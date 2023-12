Frosinone | Angelozzi | 'Huijsen e Zortea? Parliamo con Juve e Atalanta E su Ghedjemis'

I giallazzurri volano in campionato e in Coppa Italia, ma saranno protagonisti anche a gennaio: il direttore sportivo allo scoperto sul giovane ... (itasportpress)

Come detto Zerbin è un giocatore che piace come confermato dallo stesso. Il ds delha parlato a TvPlay e tra gli argomenti affrontati anche quello sull'esterno offensivo in forza ...Marca rende anche merito all' 'artefice del miracolo di" città di 45.000 abitanti ", Guido. 'Non ho ancora fatto i calcoli, ma penso di aver superato il budget' , dice lui. '..."Ghedjemis Con il Rouen siamo molto avanti, manca pochissimo per firmare i contratti". Così il ds del Frosinone Guido Angelozzi a Sky ...Nel pre partita di SkySport, il direttore sportivo del Frosinone Angelozzi ha parlato della sfida dell'Olimpico contro la Lazio di Maurizio Sarri. Queste le sue parole: "Oggi è ...