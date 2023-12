Frattamaggiore | fiamme in ospedale | paziente provoca incendio mentre si accende una sigaretta

Reo confesso dell'omicidio è un pentito di camorra, il 57enne diNino Capaldo, già ... il corriere della droga Edokpa Godwin, pestato e morte e poi dato alleper avere nascosto al ...In particolare, l'attività, svolta dallegialle del Gruppo di, fa seguito agli esiti di analoga indagine delegata che ha già portato, nel corso del 2022, a sequestrare circa 903 ...FRATTAMAGGIORE - I carabinieri della compagnia di Caivano - allertati dal 112 - sono intervenuti nell’ospedale di Frattamaggiore per un principio di incendio.FRATTAMAGGIORE – Paura questa mattina all’interno dell’ospedale San Giovanni di Dio a Frattamaggiore. Per cause ancora da verificare, nelle corsie del nosocomio si è verificato un principio di ...