FOTO Scontro tra auto in valle Vitulanese | in tre finiscono in ospedale

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 29 dicembre 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoVitulano (Bn)- E’ di tre feriti, trasportati in, il bilancio di un incidente che si è verificato in tarda mattinata sulla strada provinciale, nei pressi di un incrocio che collega i comuni di Vitulano e Foglianise. In attesa di chiarire la dinamica, sono arrivate a colluttazione tre: una Fiat Punto, una Ford Fiesta ed una Citroen. Le condizioni dei convolti non sembrano destare particolari preoccupazioni. L'articolo proviene da Anteprima24.it.