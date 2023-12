Formia | via Rubino pedonalizzata nel periodo delle feste natalizie

Leggi su ilfaroonline

(Di venerdì 29 dicembre 2023), 29 dicembre 2023 – Fino al prossimo 8 gennaio è istituita a, in via, nel tratto di strada compreso tra via Santa Teresa e l’intersezione con via Nerva, un’area pedonale urbana temporanea. La volontà dell’amministrazione comunale guidata dal sindaco Gianluca Taddeo è di pedonalizzare in via sperimentale, soltanto per ilnatalizio, questa zona nel centro cittadino, che è un tratto dell’antico percorso romano della via Appia. Regina Viarum – strada consolare del 312 a.C. – che dal 2024 diventerà sito Unesco e Patrimonio Mondiale dell’Umanità. Il primo cammino nazionale laico a matrice culturale lungo 609 km e spalmato in 29 tappe, che investe anche, territorio ricco di bellezze storiche, archeologiche, culturali e turistiche, punto di traino fondamentale per la ...