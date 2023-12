Formia Ponte Tallini | il sindaco Taddeo annuncia l’appalto integrato e i lavori per la riapetura

(Di venerdì 29 dicembre 2023)– Consolidamento statico dell’intera struttura, realizzazione dei marciapiedi con una larghezza di due metri e senso di circolazione in entrambi i sensi di marcia. ildiGianlucal’avvio della procedura per l’affidamento delper la progettazione esecutiva e la realizzazione deidi riqualificazione statica ed architettonica diL'articolo Temporeale Quotidiano.

